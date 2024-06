Dahlenburg - Auf der Bundesstraße 216 in Richtung Dahlenburg (Landkreis Lüneburg) ist ein Lkw umgekippt und der 34-jährige Fahrer schwer verletzt worden. Als der 34-Jährige am Mittwochmittag die Bundesstraße verlassen wollte, kippte der Laster beim Abbiegen aus bislang ungeklärter Ursache auf die Seite, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug wurde dabei demnach so stark beschädigt, dass Stickstoff austrat. Eine Gefahrenlage für weitere Menschen konnte jedoch verhindert werden. Die Polizei ermittelt.