Lkw kracht in Auto auf B180: 61-Jähriger stirbt

Lutherstadt Eisleben - Beim Zusammenstoß eines Lkw mit einem Auto auf der B180 bei Lutherstadt Eisleben ist der 61-jährige Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stieß der Lkw am Montagmorgen nahe der Anschlussstelle B80 gegen ein aus Richtung Rothenschirmbach kommendes Auto. Daraufhin kam der Lastwagen nach links von der Straße ab, durchbrach eine Leitplanke und stürzte eine Böschung hinab. Der Lkw kam auf dem Dach zum Liegen. Der 61-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort im Landkreis Mansfeld-Südharz. Die genaue Unfallursache war am Montagnachmittag noch unklar.

Der Autofahrer wurde den Angaben zufolge bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde ambulant versorgt.

Wegen des Unfalls wurde die Straße laut Polizei bis 15.00 Uhr voll gesperrt. Neben der Polizei und Rettungskräften waren auch mehrere Feuerwehren, Bergedienste und die Ölwehr vor Ort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 150.000 Euro.