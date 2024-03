Auma-Weidatal - Die Ladung eines Lasters hat am Dienstagnachmittag in Auma-Weidatal (Landkreis Greiz) gebrannt. Der Lkw hatte Stroh und Mist geladen, was sich vermutlich während der Fahrt selbst entzündete, wie die Polizei Gera am Mittwoch mitteilte. Der Fahrer kippte die brennende Ladung demnach auf einen Feldweg. Dadurch blieb der Lastwagen unbeschädigt. Die Feuerwehr löschte das Feuer.