Lkw mit Palmöl-Tank geht auf A9 in Flammen auf

Hirschberg - Auf der Autobahn 9 an der thüringisch-bayerischen Grenze ist am Donnerstagabend ein Lkw in Flammen aufgegangen, der Palmöl im Tank-Anhänger hatte. Der 57-jährige Fahrer reagierte geistesgegenwärtig und lenkte das Fahrzeug noch auf den Standstreifen, wie die Polizei mitteilte. Er konnte sich rechtzeitig unverletzt in Sicherheit bringen. Wegen der möglichen Gefahr einer Explosion der 25.000 Liter Palmöl wurden zur Sicherheit beide Fahrbahnen rund um die Unglücksstelle voll gesperrt.

In Richtung Berlin wurde die Fahrbahn nach etwa einer Stunde wieder freigegeben, in Richtung München nach 100 Minuten teilweise. Wegen der Bergung des ausgebrannten Fahrzeugs bleibe der rechte und mittlere Fahrstreifen noch gesperrt, hieß es kurz vor 22 Uhr. Die Ab- bzw. Umleitung des Verkehrs sei aufgrund von Sperrungen der umliegenden Landes- und Bundesstraßen schwierig.

Nach ersten Erkenntnissen war an der Zugmaschine ein Hydraulikschlauch geplatzt. Das austretende Hydrauliköl entzündete sich im Motorraum und fing sofort Flammen. Die Zugmaschine sei komplett ausgebrannt, hieß es. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Tank-Anhänger mit dem Palmöl verhindern.