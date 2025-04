Zwei Zebras, sechs Affen, eine Antilope, ein Bussard, ein Schwan und ein Serval: Diese Tiere befanden sich in einem Transporter, den die Bundespolizei an der deutsch-niederländischen Grenze entdeckte.

Bunde - Zebras, Affen und mehrere andere Tiere haben Bundespolizisten in einem mutmaßlich illegalen Tiertransporter entdeckt - direkt an der deutsch-niederländischen Grenze. Die Beamten stoppten das Fahrzeug am Freitag auf einer aus den Niederlanden kommenden Nebenstraße im ostfriesischen Bunde, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Transporter wurde im Zuge der derzeit angeordneten Grenzkontrollen überprüft.

Im Ladebereich befanden sich den Angaben nach zwei Zebras, sechs Affen, eine Antilope, ein Bussard, ein Schwan sowie ein Serval - eine afrikanische Wildkatze.

Weil die Transportpapiere unvollständig waren und die Tiere nicht ordnungsgemäß gesichert, wurde dem Lastwagen die Einreise untersagt. Die niederländische Polizei kümmerte sich um die Unterbringung der Tiere. Sie kamen in einer Auffangstation unter.