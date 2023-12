Lkw umgekippt: A2 in Richtung Hannover stundenlang gesperrt

Bielefeld - Ein umgekippter Lastwagen hat am Donnerstag über Stunden die Autobahn 2 bei Bielefeld blockiert. Für die Bergung des am Vormittag auf die Seite gekippten Lkws wollten die Einsatzkräfte die Fahrbahn in Richtung Hannover bis zum Nachmittag sperren. Der Fahrer sei verletzt worden, habe sich aber selbst aus seinem mit einem Kran beladenen Lastwagen befreien können, erklärte die Polizei. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Wenig später kam es laut Polizei auf der Gegenfahrbahn zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos. Die Polizei prüft, ob einer der Fahrer wegen des Lastwagens möglicherweise unaufmerksam gewesen war. Niemand sei verletzt worden. Zu Höhe des Schadens machten die Beamten zunächst keine Angaben. Die Unfälle sorgten für kilometerlange Staus.