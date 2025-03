In 22 Fällen waren die Mängel so gravierend, dass die Weiterfahrt untersagt wurde. (Archivbild)

Magdeburg - Bei Kontrollen von Lkw und Bussen hat die Polizei in Sachsen-Anhalt bei fast jeder zweiten Kontrolle Verstöße oder Mängel festgestellt. Wie das Innenministerium mitteilte, wurde im Rahmen von 369 Schwerpunktkontrollen in 43 Prozent der Fälle ein Verstoß festgestellt. Die meisten Verstöße hätten dabei nicht eingehaltene Lenk- und Ruhezeiten betroffen. Bei 22 Verstößen seien die Mängel so gravierend gewesen, dass die Weiterfahrt untersagt worden sei. Sachsen-Anhalt beteiligt sich seit Jahren an den europaweiten Schwerpunktkontrollen.