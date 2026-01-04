Ein Lkw blockiert nach einem Unfall bei Glätte die A2 Richtung Berlin. Wie schlimm ist der Crash?

Der Lkw stellte sich am Sonntagvormittag auf der A2 in Richtung Berlin quer. (Symbolbild)

Magdeburg - Weil sich ein Lkw auf der A2 bei Magdeburg am Vormittag quer gestellt hat, ist die Fahrbahn in Richtung Berlin gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Laster wegen zu hoher Geschwindigkeit bei glatter Fahrbahn ins Rutschen und prallte gegen die Leitplanke. Er habe sich daraufhin quergestellt.

Verletzte gibt es wohl nicht, die Polizei sprach zunächst nur von Sachschaden. Die A2 in Richtung Berlin wurde wegen des Unfalls voll gesperrt. Der Verkehr wird über einen Parkplatz umgeleitet.