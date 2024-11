Braunschweig - Ein in der Braunschweiger Innenstadt abgestellter Lkw hat am Montagvormittag Pflanzenöl verloren. Die Ölspur erstreckte sich von der A2 bis in die City, teilte die Feuerwehr mit. Nach Auskunft des Fahrers musste er auf der Autobahn stark bremsen, sodass in Folge geladene Behälter mit 1.000 Litern Fassungsvermögen beschädigt wurden. Beim Zwischenstopp in Braunschweig bemerkte er den Ausfluss.

„Ich gehe davon aus, dass die gesamte Menge von tausend Litern ausgelaufen ist“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Pflanzenöl wurde mit Bindemittel aufgenommen. Ein Umweltschaden konnte vermieden werden, wie es weiter hieß.