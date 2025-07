Lockerer Union-Sieg in erstem Testspiel

Brandenburg an der Havel - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat zum Ende der ersten Trainingswoche den ersten Testspielsieg der Saison eingefahren. Beim Sechsligisten Brandenburger SC Süd 05 gab es am verregneten Samstagnachmittag vor 2980 Besuchern einen 9:1 (6:1)-Erfolg.

Die Tore für die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart erzielten auf dem Werner-Seelenbinder-Sportplatz der vierfache Torschütze Andrej Ilic (15., 21., 41. und 44. Minute), A-Junior Elias Ali (10.), Andrik Markgraf (36.), Marin Ljubicic (57.), Lucas Tousart (67.) und Livan Burcu (71.). Den Ehrentreffer der Hausherren zum zwischenzeitlichen 1:3 markierte Patrick Richter mit einem sehenswerten Fernschuss.

Am Sonntag nächster Test

Union spielte in den neuen hellblauen Ausweichtrikots. Zum Einsatz kamen auch die Neuverpflichtungen Oliver Burke (Werder Bremen), Ilyas Ansah (SC Paderborn), Andrik Markgraf (eigener Nachwuchs) sowie der zuletzt an den 1. FC Magdeburg ausgeliehene Burcu.

Am morgigen Sonntag (15.30 Uhr) ist Union schon wieder gefragt. Dann folgt das zweite Vorbereitungsspiel an diesem Wochenende bei Grün-Weiss Ahrensfelde, der wie Brandenburg ebenfalls in der Brandenburg-Liga beheimatet ist. Die Partie ist seit Wochen ausverkauft. Rund 1500 Union-Anhänger und 2000 Heim-Fans sollen dabei sein, teilte Ahrensfelde mit.