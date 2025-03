Der Equal Pay Day mahnt Gleichberechtigung bei der Entlohnung an. In Brandenburg verdienen Frauen fast so viel wie ihre männlichen Kollegen.

Lohnlücke zwischen Geschlechtern in Brandenburg am kleinsten

Berlin/Potsdam - Die geschlechtsspezifische Lohnlücke zwischen Männern und Frauen ist in Brandenburg so klein wie in keinem anderen Bundesland. Gerade einmal zwei Prozent verdienten Frauen im Jahr 2024 weniger als ihre männlichen Kollegen, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Demnach verdienten Frauen in Brandenburg 21,46 Euro pro Stunde und Männer 21,79 Euro.

In Berlin betrug die Differenz zehn Prozent - immer noch weniger als der Bundesdurchschnitt. In Berlin verdienten Frauen durchschnittlich 24,33 EUR brutto pro Stunde, während Männer im Schnitt 27,12 EUR erhielten.

Statistik anlässlich des Equal Pay Days

Bundesweit lag der Gender Pay Gap im vergangenen Jahr bei 16 Prozent. Frauen verdienten 22,24 Euro und die Männer 26,34 Euro. Die alten Bundesländer, inklusive Berlin, wiesen eine Lohnlücke von 17 Prozent auf, während in Ostdeutschland die Differenz mit 5 Prozent wesentlich geringer ausfiel.

Mit der Statistik macht das Landesamt auf den sogenannten Equal Pay Day aufmerksam, der in diesem Jahr auf den 7. März fällt. Der Tag macht auf die geschlechtsspezifische Lohnlücke zwischen Männern und Frauen aufmerksam. Er gibt symbolisch den Zeitpunkt an, bis zu dem Frauen über das aktuelle Jahr hinaus arbeiten müssten, um auf das durchschnittliche Jahresgehalt von Männern zu kommen. Am 8. März - dem internationalen Frauentag - wird weltweit an die Rechte von Frauen erinnert.