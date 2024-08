Nach sommerlichen Temperaturen kann es am Himmel über Niedersachsen krachen. Damit verbunden ist zum Wochenausklang etwas Abkühlung.

Am Abend werden im Westen Niedersachsens Gewitter erwartet. (Archivbild)

Offenbach - Auf sommerliche Temperaturen folgen in Teilen Niedersachsens voraussichtlich Unwetter und Abkühlung. In der Nacht auf Sonntag kommen örtlich Schauer und kräftige Gewitter mit Starkregen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Im Vorfeld eines über die Deutsche Bucht nach Schweden ziehenden Tiefs fließt zunächst eine sommerlich warme bis heiße Luftmasse ein. Im Laufe der Nacht überquert die zugehörige Kaltfront Niedersachsen und Bremen, rückseitig fließt mit einer Westströmung eine kühlere Meeresluft ein, wie der DWD schrieb. Ab dem Abend seien vor allem an der Nordsee Sturmböen bis 85 km/h möglich. Von Westen her würden lokal starke Gewitter mit Starkregen und Hagel erwartet.