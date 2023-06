Verden - Nachdem ein Lokführer mutmaßlich mit einer Gasdruckpistole beschossen worden ist, ermittelt die Bundespolizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Vorfall geschah in der Nacht von Sonntag auf Montag am Bahnhof in Verden, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Zwei unbekannte Jugendliche sollen den 46 Jahre alten Lokführer durch ein geöffnetes Seitenfenster beschossen haben. Der Intercity (IC) war auf der Fahrt von Hamburg nach Zürich und hatte gehalten. Der Lokführer wurde den Angaben nach nicht ernsthaft verletzt, wurde aber abgelöst. Wegen einer einstündigen Gleissperrung hätten sich zwölf Züge verspätet.