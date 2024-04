Löscharbeiten in Schweinemastanlage dauern an: Hoher Schaden

Arendsee - Bei dem Brand einer großen Schweinemastanlage im Altmarkkreis Salzwedel ist die Feuerwehr am Samstagmorgen weiterhin im Einsatz gewesen. Das teilte die Rettungsleitstelle Altmark mit. Die Schadenshöhe wird nach Polizeiangaben auf eine Million Euro geschätzt. Die Brandursache ist demnach weiterhin unbekannt.

Nach Polizeiangaben ist die Feuerwehr seit Freitagnachmittag mit insgesamt 142 Kameraden im Einsatz. Am Freitagabend und in der Nacht zu Samstag seien die Kräfte ausgetauscht worden, teilte ein Mitarbeiter der Rettungsleitstelle Altmark mit. Den Angaben zufolge sind bei dem Brand rund 20.000 Schweine verendet. Zwei Feuerwehrleute wurden bei dem stundenlangen Großeinsatz leicht verletzt. 13 Ställe seien abgebrannt, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit.