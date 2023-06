Löschflugzeug aus dem Harz in Brandenburg im Einsatz

Ein Löschflugzeug fliegt am blauen Himmel.

Ballenstedt/Treuenbrietzen - Das Löschflugzeug des Landkreises Harz ist zu einem Waldbrand nach Brandenburg ausgerückt. Die Anforderung sei am Mittwochabend eingegangen - nach den nötigen Vorbereitungen sei der Flieger am Donnerstagmorgen gestartet, sagte der Harzer Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse. Das Löschflugzeug habe bereits mehrfach Wasser über einem Feuer bei Jüterbog im Kreis Teltow-Fläming abgeworfen. Der Brand soll etwa 4 bis 6 Hektar groß sein. Weil das Gebiet munitionsbelastet ist, sei die Arbeit für Truppen am Boden erschwert, sagte Lohse. Zuvor hatte der MDR über den Einsatz berichtet.

Der Landkreis Harz hat einen Vertrag mit einem polnischen Löschflugzeug-Betreiber geschlossen, der während der Waldbrandsaison rund um die Uhr Einsatzbereitschaft zusichert. Den Landkreis kostet das nach eigenen Angaben 150.000 Euro pro Saison. Das polniscge Löschflugzeug soll eine unbürokratische und schnelle Unterstützung der Feuerwehrkräfte am Boden ermöglichen. Das ist auch eine Konsequenz aus der heftigen Waldbrandsaison 2022. Der Flieger ist üblicherweise am Flugplatz Ballenstedt (Landkreis Harz) stationiert.