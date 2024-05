Die Aula in der ehemaligen nationalsozialistischen Eliteschule in Ballenstedt im Harz (Sachsen-Anhalt).

Magdeburg - Die Historische Kommission für Sachsen-Anhalt will sogenannte „Lost Places“ im Land sichtbar machen. Sie ruft daher Schulen, Heimatvereine und geschichtsinteressierte Menschen dazu auf, in Vergessenheit geratene historische Orte zu erforschen und darüber einen Beitrag zu gestalten, wie die Arbeitsstelle am Dienstag mitteilte. Ziel des vom Innenministerium geförderten Projekts sei es, die Beiträge zu sammeln und in einer digitalen Landkarte zu präsentieren. Überall gebe es vergessene Gebäude, Plätze oder Denkmäler.