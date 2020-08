"Man kann sagen, es hat die Richtigen getroffen": Ein Arbeiter aus dem Erzgebirge hat vergangene Woche knapp zehn Millionen Euro im Lotto gewonnen. Doch trotz des neuen Reichtums will der Mann seinen Job nicht kündigen, "sondern wie gewohnt arbeiten gehen".

Leipzig (dpa) - Der Lottogewinner aus Sachsen, der in der vergangenen Woche fast zehn Millionen Euro abräumte, will seinen Job nicht kündigen. "Wir werden uns nicht auf dem Gewinn ausruhen, sondern wie gewohnt arbeiten gehen", zitierte Sachsenlotto den Mann aus dem Erzgebirge am Freitag.

Der Mann sei persönlich nach Leipzig gereist, um seinen Gewinn anzumelden. Der Multimillionär sei sehr gefasst gewesen und habe bereits Zukunftspläne ?geschmiedet, hieß es. Damit er diese in Ruhe umsetzen könne ohne als Millionär sein Leben zu ändern, wolle er anonym bleiben.

??"Wir sind sehr glücklich über den Gewinn. Man kann sagen, es hat die Richtigen getroffen", ließ er über Sachsenlotto mitteilen. Als Arbeiter ?sei es in diesem Jahr mitunter schwierig für ihn? gewesen. Mit sechs Richtigen hatte der Mann bei der Ziehung am 19. August rund 9,8 Millionen Euro gewonnen und mit Tippern aus Bayern und Nordrhein-Westfalen den insgesamt 28 Millionen schweren Jackpot geknackt.

