Potsdam - Ein Lottospieler aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin hat bei der Ziehung am vergangenen Samstag mit einem Sechser gut 1,1 Millionen Euro gewonnen. Damit sei der Glückspilz der siebte Lotto-Millionär dieses Jahres in Brandenburg, teilte die Lotto-Gesellschaft des Landes am Montag mit. Der Mann habe am vergangenen Donnerstag in einem Lotto-Shop 14,70 Euro eingesetzt und auf seinem Tippschein in der zweiten Reihe die Glückszahlen 4-24-26-31-42-43 angekreuzt. Einzig die Superzahl 4 fehlte.