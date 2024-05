Wittenberg - Ein Glückspilz aus dem Landkreis Wittenberg hat rund 250.000 Euro im Lotto gewonnen - den Gewinn aber bislang nicht abgeholt. Der Tippschein erzielte in der Eurojackpot-Lotterie vor vier Wochen 250.246,20 Euro, wie Lotto Sachsen-Anhalt am Mittwoch mitteilte. Rund 750.000 Euro an Gewinnen wurden demnach aus dem Jahr 2023 bislang nicht abgeholt. Lotto Sachsen-Anhalt zufolge verfallen sie nach einer Frist von drei Jahren.