Die Mitgliederzahlen in den Berliner Vereinen nehmen wieder deutlich zu. Ukraine-Krieg und Energiekrise setzen den Clubs nicht so sehr zu wie die Corona-Pandemie.

Berlin - Die Berliner Sportvereine haben die Mitgliederaustritte während der Corona-Pandemie wieder kompensiert. „Es zeichnet sich ab, dass wir in etwa wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen, vielleicht sogar übertrumpfen“, sagte der Präsident des Landessportbundes Berlin (LSB), Thomas Härtel, der „Berliner Morgenpost“ (Samstag), „in Berlin verzeichnen wir bundesweit den höchsten prozentualen Zuwachs seit Pandemiebeginn, und das macht uns stolz.“ Der LSB will am 22. März die finalen Zahlen präsentieren.

Auch die Zahl der Übungsleiter, die während der Pandemie zum Teil in soziale Berufe gewechselt sind, nimmt wieder zu. Dafür hat der LSB die Gebühren für den Lizenzerwerb halbiert. Der ehemalige Staatssekretär freut sich dabei, dass sich unter den Absolventen der vergangenen zwei Jahre 140 Flüchtlinge befanden.

Die derzeitigen Belastungen durch die Energiekrise bewertet Härtel als nicht so schwerwiegend für die Vereine, da viele Vereine öffentliche Sportstätten nutzen und die Bezirke die Kosten tragen. Zudem wurden nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges die Sporthallen nicht mit Flüchtlingen belegt und stehen den Vereinen zur Verfügung.

Zudem haben die Vereine eine „großartige Unterstützung“ durch den Corona-Rettungsschirm des Berliner Senats erhalten. „Seit 2020 sind neuneinhalb Millionen Euro an die Vereine ausgereicht worden“, sagte der 71-Jährige, „hinsichtlich der Energiekrise wurde ein weiterer Notfallfonds aufgelegt. Acht Millionen Euro stehen daraus zur Verfügung, wobei die Vereine noch sehr zurückhaltend mit Anträgen sind.“

Weniger Zurückhaltung wird der LSB während der Special Olympics World Games, die vom 17. bis 25. Juni in Berlin ausgetragen werden und die Härtel als „Höhepunkt 2023“ bezeichnet, zeigen. So wird der LSB sein zentrales Familiensportfest im Rahmen der Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung am 18. Juni vor dem Brandenburger Tor durchführen, „um das Thema Inklusion in den Vordergrund zu rücken.“