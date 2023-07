Berlin - Die Olympischen Spiele in Paris im kommenden Jahr können für Thomas Härtel, Präsident des Berliner Landessportbundes, auch eine Inspiration für eine mögliche deutsche Bewerbung sein. „Von Paris lernen, bedeutet für uns auch, Akzente zu setzen. Wir wollen nachhaltige, inklusive Spiele. Wir wollen wirklich bewusst machen, dass man nicht alles neu bauen will“, sagte der 72-Jährige am Mittwoch in der französischen Botschaft in Berlin bei einer Presskonferenz ein Jahr vor Beginn der Spiele in Paris.

Man habe etwa mit München und Berlin fast 100 Prozent der Sportstätten, sagte Härtel. Die könne man modernisieren und nutzen. „Wir haben das Interesse für eine Bewerbung“, sagte er über einen möglichen deutschen Versuch mit mehreren Städten. „Wir wollen auch die mitnehmen, die sonst im Vorfeld einen kritischen Blick auf olympische und paralympische Spiele werfen“, sagte er.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat einen neuen Versuch für eine Olympia-Bewerbung gestartet. Mit der Kampagne „Deine Idee. Deine Spiele“ will der Dachverband die Bürger für sein Vorhaben gewinnen. Der DOSB hat nun zunächst eine gemeinsame Olympia-Kandidatur mehrerer deutscher Städte für 2036 und 2040 im Sommer oder 2038 und 2042 im Winter im Blick.