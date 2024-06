Mühlhausen - Lucinda Brand hat die 4. Etappe der Thüringen-Rundfahrt gewonnen. Nach 111,4 Kilometern rund um Mühlhausen setzte sich die Niederländerin vom Rad-Team Lidl-Trek im Sprint gegen ihre Landsfrau Karijn Swinkels (UAE Team) durch. Dritte wurde in Mischa Bredewold (Team SD Worx) ebenfalls eine Niederländerin. Die Belgierin Margot Vanpachtenbeke verteidigte ihr Gelbes Trikot der Führenden.

30 Kilometer vor dem Ziel setzten sich mit der Polin Katarzyna Niewiadoma (Canyon/Sram Racing) und Mijntje Geurts zwei Ausreißerinnen ab, doch die Niederländerin konnte das Tempo nicht mehr halten. Bei Kilometer 20 machte sich eine große Verfolgergruppe auf die Jagd nach der Polin und stellte sie 4,8 Kilometer vor der Ziellinie. Aus diesem Feld erfolgte auch der Zielsprint.

Die 36. Auflage der Thüringen-Rundfahrt der Frauen ist zugleich die Olympia-Generalprobe. Gut vier Wochen vor den Sommerspielen in Paris ist ein Weltklasse-Feld für das Etappenrennen der UCI Women’s ProSerie am Start. Die 5. Etappe an diesem Samstag ist ein Einzelzeitfahren über 31,5 Kilometern. In diesem wird eine Vorentscheidung für den Gesamtsieg erwartet.