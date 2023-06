Dessau-Roßlau - Gina Lückenkemper und Malaika Mihambo haben beim 25. Internationalen Anhalt-Meeting in Dessau-Roßlau überzeugt. Die 26 Jahre alte Lückenkemper lief die 100 Meter in 11,04 Sekunden. „Ich bin mega-happy, dieses Jahr wird mega-krass. 11,04 Sekunden ohne Rücken- und Gegenwind ist super. Aber so eine Zehn vor dem Komma ist schon schön“, sagte die mittlerweile in Florida trainierende Europameisterin von München, die im Vorlauf bei unzulässigem Rückenwind (2,3 m/s) mit 10,98 Sekunden gestoppt wurde.

Die zweitplatzierte Luxemburgerin Patrizia van der Weken lief im Vorlauf bei einem Rückenwind von 1,3 mit 11,02 Sekunden Meeting- und Landes-Rekord. Im Finale wurde sie mit 11,10 Sekunden Zweite vor der Kanadierin Khamica Bingham, die 11,25 Sekunden lief.

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz setzte ihre Siegesserie in Dessau-Roßlau fort. 6,66 Meter im letzten Versuch reichten für den Sieg. Immer wenn die 29-Jährige beim Anhalt-Meeting gewann, holte sie danach auch einen großen internationalen Titel. Zweite wurde Mikaelle Assanie aus Baden-Baden mit 6,56 Metern vor Lucie Kienast von der LG Eintracht Frankfurt mit 6,32 Metern. „Es wäre sicherlich noch mehr drin gewesen, es ist immer gut, wenn man noch Reserven hat“, sagte Mihambo.

Bei den Männern überzeugte Julian Wagner im 100-Meter-Vorlauf mit deutscher Jahresbestleistung in 10,11 Sekunden. Im Finale kam er hinter dem Polen Dominik Kopec (10,05) und dem Münchner Yannik Wolf (10,20) in 10,23 Sekunden auf Rang drei.