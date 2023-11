Potsdam - Erneut haben Unbekannte in Potsdam vermutlich aus Protest gegen hohen Spritverbrauch bei 70 Fahrzeugen die Luft aus den Reifen gelassen. Die Taten geschahen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Stadtteil Babelsberg, wie die Polizei mitteilte. Bereits in der Vergangenheit hatte es mehrere solcher Fälle in Potsdam gegeben.

Die unbekannten Täter hinterließen auch diesmal Zettel mit Botschaften, die laut Polizei einen politischen Hintergrund möglich erscheinen lassen. Der Staatsschutz ermittelt. Geprüft wird ein Zusammenhang der Taten, die seit Juni in verschiedenen Potsdamer Stadtteilen verübt wurden. Betroffen waren erneut Autos unterschiedlicher Hersteller. Die Polizei teilte mit, der Angriff richte sich offenbar gegen Fahrzeuge, „die aus Sicht des oder der Täter viel Treibstoff verbrauchen“.