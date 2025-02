An mehreren Messtationen in Brandenburg zeigte die Karte des Umweltbundesamtes (Uba) die Luftqualität als sehr schlecht an. (Archivbild)

Potsdam/Berlin - Die Luftqualität in Brandenburg hat sich im Vergleich zu Mittwoch noch einmal verschlechtert. An mehreren Messtationen in Brandenburg zeigte die Karte des Umweltbundesamtes (Uba) die Luftqualität als sehr schlecht an. Am Mittwoch hatten etwa die Stationen im Spreewald, in Hasenholz (Buckow) und Lütte (Belzig) die Qualität noch als schlecht angezeigt.

In Berlin gab es im Vergleich zum Vortag dagegen kaum Veränderungen, die Luftqualität ist überwiegend schlecht, teilweise auch mäßig. Die Skala reicht von sehr gut über gut und mäßig bis schlecht und sehr schlecht.

Besonders die Grenzwerte für Feinstaub der Größenkategorie PM2,5 waren vielerorts hoch und lagen über 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. PM2,5 bezeichnet Partikel bis zu einer Größe von 2,5 Mikrometer, PM10 bis 10 Mikrometer, also Tausendstel Millimeter.

Feinstaub kann Lungenbläschen schädigen

Feinstaub kann durch Nase und Mund in die Lunge gelangen und je nach Größe die Lungenbläschen und den Blutkreislauf erreichen und schädigen. Bei schlechter Luftqualität sollten empfindliche Menschen körperliche Anstrengungen im Freien vermeiden. Bedenklich sind hohe Feinstaubwerte vor allem für Menschen mit Grunderkrankungen wie Asthma, Allergien und akuten Atemwegserkrankungen.

Quellen von Feinstaub sind laut Uba generell der Straßenverkehr, Kraft- und Fernheizwerke, Öfen und Heizungen in Wohnhäusern sowie Industrie und Landwirtschaft. Im Winter sei der Ausstoß von Feinstaub größer, unter anderem weil Kamine mit Holz geheizt würden, aber auch wegen höherer Emissionen aus dem Straßenverkehr.