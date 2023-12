Eisenach - Die freischaffende Regisseurin Lydia Bunk wird neue Schauspielleiterin am Landestheater Eisenach. Die 53-Jährige übernehme ab September kommenden Jahres die Verantwortung für die neu auszurichtende Sparte, teilte das Haus am Dienstag mit. Der Eisenacher Intendant Jens Neundorff von Enzberg sagte zum Auswahlprozess, Bunk habe aus dem Bewerberfeld von fast 20 Kandidaten am meisten überzeugt.

Das Landestheater Eisenach soll künftig auch wieder eine eigene Sprechtheaterproduktion für Erwachsene haben - bislang lag der Fokus dort auf Kinder- und Jugendtheater.

Die in Berlin geborene Bunk studierte Philosophie und Theaterwissenschaft. Seit 2000 ist Bunk als freischaffende Regisseurin tätig. Sie arbeitete unter anderem in Aachen, Magdeburg, Kopenhagen, Göteborg, Chemnitz und an der Volksbühne Berlin. Zuletzt inszenierte sie Shakespeares „Was Ihr Wollt“ am Theater Freiburg und „Shakespeare In Love“ am Theater Baden-Baden.