Macron sieht sich gerne als entschlossener und dynamischer Anführer. Mit Box-Bildern zeigt er sich nun kämpferisch. Mancher Experte meint, die Botschaft sei an jemand ganz bestimmtes gerichtet.

Paris - Das Gesicht angestrengt verzerrt, der rechte Haken auf den Boxsack: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich mit Box-Bildern kämpferisch in Szene gesetzt. Veröffentlicht hat die Szene die offizielle Fotografin des Staatschefs, Soazig de la Moissonnière, auf Instagram.

Dass der französische Präsident boxbegeistert ist, ist bereits seit Längerem bekannt. Kürzlich zeigte er sich im Trikot und mit Boxhandschuhen über der Schulter, um seine Landsleute dazu zu bewegen, regelmäßig Sport zu treiben. Vor wenigen Monaten verriet seine Frau Brigitte dem Magazin „Paris Match“ auch, dass der Mitte-Politiker zweimal die Woche Boxtraining absolviere.

Die kämpferischen Fotos passen zu Macron, der sich gerne als entschlossener und dynamischer Anführer sieht. Kommunikationsstrategen sehen in den Bildern aber mehr. „Die Botschaft ist an Putin gerichtet“, meint Experte Philippe Moreau-Chevrolet in der Zeitung „Le Parisien“. Macron zeige, dass er bereit sei, einen Kampf auszutragen.

Botschaft an Moskau?

Sportbilder von Präsidenten seien normalerweise nicht so aggressiv. Diese Fotos seien aber mit Absicht so geschossen worden, um zu zeigen, dass man in einer Schlacht sei. Moreau-Chevrolet zufolge stellt Macron mit den Box-Bildern regelrecht Fotos des russischen Präsidenten Wladimir Putin nach, der bereits bei etlichen Sportarten abgelichtet wurde. Sie stünden sich quasi gegenüber und das zeuge von einem sehr besonderen Klima.

Auch wenn es zu Macrons Strategie gehöre, einen vermeintlichen Einblick in seine Privatsphäre zu geben, meint der Experte zu den Box-Fotos: „Das ist eher eine Kommunikationsästhetik von - sagen wir - autoritären Regimen.“

Auch die Expertin für politische Kommunikation, Émilie Zapalski, sieht in den Fotos eine Botschaft an Moskau. Weil Worte nicht gereicht hätten, müssten nun Bilder her, analysiert sie im Sender France Info. Für Macron sei es eine Art Spiel: „Er spielt Soldat. Er spielt, dass er Putin seine Muskeln zeigt.“ Doch das sei wegen des Kriegskontextes und einem gegenseitigen Überbieten eine recht grobe Botschaft.

Während auf Twitter teils auch von einer angeblichen Putinisierung Macrons gesprochen und die Bilder als absurd abgetan wurden, interessierte online aber vor allem ein Thema: Macrons Muskeln.