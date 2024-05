Fast ein Vierteljahrhundert ist der letzte Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in Deutschland her. Damals war Europa ein großes Thema. Das wird es jetzt bei der Visite Macrons wieder sein.

Berlin - Erstmals seit 24 Jahren absolviert ein französischer Präsident wieder einen Staatsbesuch in Deutschland. Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte trafen dazu am Sonntagnachmittag in Berlin ein. Der französische Präsident und sein Gastgeber, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, wollten zunächst das Demokratiefest im Regierungsviertel zur Feier von 75 Jahren Grundgesetz besuchen. Daran sollten sich die Begrüßung mit militärischen Ehren vor dem Schloss Bellevue, politische Gespräche, eine Pressekonferenz, ein Gang durchs Brandenburger Tor und am Abend ein Staatsbankett anschließen.

Der Besuch soll aus deutscher Sicht die Einzigartigkeit der deutsch-französischen Freundschaft herausstellen und feiern. Außerdem wollen Steinmeier und Macron die Gelegenheit nutzen, um die Menschen in Deutschland zu ermuntern, sich in zwei Wochen an der Europawahl zu beteiligen. Weitere Stationen des knapp dreitägigen Besuchs werden Dresden und Münster sein. Vor der Frauenkirche in Dresden will Macron eine Rede an die europäische Jugend halten. In Münster wird er mit dem Internationalen Preis des Westfälischen Friedens geehrt.