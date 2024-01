Berlin - Eine Sechsjährige ist in Berlin-Tempelhof von einem Auto angefahren und mit einem gebrochenen Schlüsselbein liegen gelassen worden. Eine Krankenschwester, die sich am Mittwochnachmittag zufällig in der Nähe der Unfallstelle befand, kümmerte sich um das Mädchen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Kind kam zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Möglicherweise erlitt es auch eine Gehirnerschütterung. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll das Mädchen unvermittelt auf die Fahrbahn der Ringbahnstraße gelaufen sein. Der unbekannte Fahrer fuhr in Richtung Manteuffelstraße davon.