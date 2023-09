Potsdam - Ein sechsjähriges Mädchen ist in Potsdam mit seinem Fahrrad auf eine Straße gestürzt und hat sich beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Das Mädchen sei am Samstag im Beisein seiner Mutter auf einem Radweg parallel zur Straße gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Aus bisher ungeklärter Ursache sei die Sechsjährige vom Radweg abgekommen und auf die Straße gestürzt. Dort wurde das Kind auf dem Fahrrad nach Polizeiangaben von einem Auto erfasst, das eine 43-jährige Frau fuhr.