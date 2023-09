Aken - Ein 12 Jahre altes Mädchen ist in Aken im Landkreis Anhalt-Bitterfeld von einem Rad erfasst und verletzt worden. Das Mädchen war am Samstag nahe einer Gartenanlage plötzlich auf die Straße getreten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die 12-Jährige und die 48 Jahre alte Radfahrerin verletzten sich leicht. Das Mädchen sei zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.