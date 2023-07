Berlin - Ein Mädchen ist in Berlin-Hellersdorf vom Außenspiegel eines vorbeifahrenden Autos getroffen und schwer verletzt worden. Die Siebenjährige betrat ersten Erkenntnissen zufolge am Donnerstagabend hinter einer Bushaltestelle in der Quedlinburger Straße unvermittelt die Fahrbahn, als das Auto schon auf gleicher Höhe war, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach prallte das Mädchen nach dem Zusammenstoß auf den Bordstein. Das Kind erlitt schwere Verletzungen am Kopf und einen Unterarmbruch und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt.