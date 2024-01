Frankenberg - Ein elfjähriges Mädchen ist an einer Kreuzung in Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen) von einem Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden. Ein 60-Jähriger war am frühen Freitagmorgen mit seinem Kleintransporter von der Mühlbacher Straße nach rechts in die Äußere Freiberger Straße abgebogen, wie die Polizei berichtete. Dabei habe er das Kind erfasst, das gerade die Straße überquerte und daraufhin stürzte. Das Mädchen kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Laut Polizei fuhr der 60-Jährige zunächst davon, kehrte dann aber wenig später an die Unfallstelle zurück. Die Polizei ermittelt zu den genauen Hintergründen des Unfalls.