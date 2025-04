Pegau - Unter Alkoholeinfluss ist eine 15-Jährige in Pegau (Landkreis Leipzig) mit einem Leichtkraftfahrzeug nach einer Kollision mit einem Reh von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Sie und eine gleichaltrige Beifahrerin wurden durch den Aufprall am Samstagabend schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wert von 0,58 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Leichtkraftfahrzeuge sind kleine Autos mit schwächerem Motor, die bereits von 15-Jährigen gefahren werden dürfen.