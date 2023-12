Hannover - Beim Aussteigen aus dem Bus hat sich ein zehn Jahre altes Mädchen mit ihrer Sporttasche in der Tür verfangen und ist mehrere Meter mitgeschleift worden. Die Schülerin verletzte sich bei dem Unfall in Hannover am Donnerstag schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Autofahrer hatten den Busfahrer, der die Fahrt fortgesetzt hatte, den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge durch Hupen auf das Mädchen aufmerksam machen können. Gegen den 57-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen, die zur weiteren Aufklärung des Unfallhergangs beitragen können.