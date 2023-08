Berlin - Erst am Samstag wechselte Joakim Maehle zum VfL Wolfsburg, schon am Sonntag stand er in einem Pflichtspiel neunzig Minuten für die Niedersachsen auf dem Platz. „Es ging schnell. Ich habe gestern zum ersten Mal trainiert“, sagte der dänische Neuzugang von Atalanta Bergamo nach dem 6:0 (2:0) in der ersten Runde des DFB-Pokals beim TuS Makkabi Berlin. „Ich dachte, ich muss nur 45 Minuten spielen. Aber ich hatte eine gute Vorbereitung in Italien. Ich bin 100 Prozent fit.“

„Ich muss die anderen Spieler noch besser kennenlernen, aber es war gut, heute mit ihnen auf dem Platz zu stehen“, sagte der Außenverteidiger. Er spiele lieber auf der rechten Seite, wo er auch am Sonntag begann, könne aber auch links seine Stärken einbringen, sagte der 26-Jährige.

„Seine Werte sind eines Rechtsverteidigers würdig. Er kann rauf und runter laufen“, sagte Trainer Niko Kovac über die Fitness des Dänen. „Na klar, es war ein Pokalspiel, aber nicht gegen den FC Bayern. Wir wollten ihm die Möglichkeit geben, dass er heute Minuten bekommt. Ich finde, er hat das sehr gut gemacht.“

Sorgen gibt es bei den Niedersachsen um Lukas Nmecha, der verletzt ausgewechselt werden musste. „Es ist wieder das lädierte Knie“, sagte Kovac. „Wir müssen ziemlich vorsichtig damit umgehen.“ Es gelte, erst einmal abzuwarten.