Magdeburg beendet die Sieglos-Serie mit 2:0 in Osnabrück

Osnabrück - Der frisch gebackene Papa Baris Atik hat höchstpersönlich für das Ende der Sieglos-Serie von acht Ligaspielen beim 1. FC Magdeburg gesorgt. Beim 2:0 (0:0) am Samstag beim VfL Osnabrück sorgte er erst für den Führungstreffer (52. Minute), ehe er dann vor 14 741 Zuschauern die Vorarbeit für das 2:0 durch Luca Schuler (71.) leistete. Mit dem ersten Spiel zu null in dieser Saison kletterte der FCM auf Rang 13 der Tabelle in der 2. Fußball-Bundesliga.

Trainer Christian Titz stellte in seiner Startformation um, brachte Xavier Amaechi zu seinem Startelfdebüt für den verletzten Jason Ceka (Bänderriss). Luc Castaignos begann als Mittelstürmer, der zuletzt glücklose Schuler saß erstmals in der Saison zunächst nur auf der Bank.

Der FCM begann mit viel Ballbesitz und Druck auf die gegnerische Hälfte, es fehlte aber Zielstrebigkeit und Präzision. Osnabrück arbeitete mit direktem Umschaltspiel und als Erik Engelhardt plötzlich frei im Magdeburger Strafraum stand (11.), brauchte es eine Risikogrätsche von Daniel Heber, um den Abschluss zu verhindern. Kurz darauf rettete allerdings das Aluminium für den VfL (14.), als Niklas Wiemanns Klärungsversuch an die Latte und von dort aufs Spielfeld statt ins Tor landete.

Osnabrück wurde aktiver, hatte durch Oumar Diakhité (20., 25.) und Christian Conteh (25.) drei Gelegenheiten, konnte diese jedoch ebenfalls nicht nutzen. Magdeburg verlor sich im Kurzpass-Spiel, produzierte dabei zahlreiche Missverständnisse - und nahm immer wieder das Tempo aus der Partie. Als einmal direkt, schnell und präzise gespielt wurde, hatte Castaignos die beste Torchance (34.), sein Abschluss war jedoch zu unplatziert.

Der erste schnelle Angriff der Magdeburger nach der Pause saß direkt: Herbert Bockhorn flankte auf Atik, der im Strafraum abzog und zur Gästeführung traf. Osnabrück wurde nun natürlich offensiver, Magdeburg boten sich andererseits nun Räume, die der FCM aber nicht nutzte. Ein Standard führte zum 2:0: Nach Atik-Freistoß traf der eben eingewechselte Schuler (71.) - sein erster Treffer seit dem fünften Spieltag. Magdeburg hätte im Anschluss noch erhöhen können, doch dann verflachte die Partie.

Magdeburg spielte vor der Pause teils unerklärlich langsam und wirkte wenig zielstrebig. Nach dem Führungstor konnten sich die Elbestädter allerdings steigern und so vor der Mitgliederversammlung am kommenden Mittwoch etwas Druck vom Kessel nehmen.