Magdeburg - Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat im Kampf um die Titelverteidigung wichtige zwei Punkte eingefahren und den Spitzenreiter der Liga entthront. Gegen die Füchse Berlin siegten die Magdeburger am Sonntagnachmittag in der mit 6600 Zuschauern ausverkauften Getec-Arena mit 34:29 (15:11). Dabei war Kay Smits mit zehn Treffern bester Magdeburger Schütze. Der SC Magdeburg liegt mit sieben Minuspunkten weiter auf Rang vier der Tabelle, die Füchse rutschen mit ebenfalls sieben Minuspunkten auf Rang zwei ab.

Magdeburg kam gut ins Spiel, zwang die Berliner zu Fehlern und nutzte diese zu einer frühen Zwei-Tore-Führung (4:2/5.). Im Anschluss traf der SCM minutenlang nicht mehr und Berlin ging in Front. Der SCM ließ die Gäste jedoch nicht davonziehen, machte aber zunächst noch zu viele Fehler, um die Partie zu drehen. Erst mit einem Doppelschlag in der 22. Minute gingen die Gastgeber wieder in Front (11:9). Bis zur Halbzeit baute der SCM die Führung auf vier Treffer aus, weil die Magdeburger etwas konsequenter die Fehler des Gegners bestraften.

Nach der Pause kam der SCM erneut gut ins Spiel und nutzte seine Chancen, um die Führung auf sechs Treffer auszubauen (17:11/34.). Vor allem in der Defensive hatte sich der SCM jetzt gut auf die Berliner eingestellt, ließ in den ersten zehn Minuten nach der Pause nur drei Treffer zu. Vorn fand der Meister zudem immer wieder Lücken, schraubte den Vorsprung auf zehn Tore (25:15/44.). Die Füchse nahmen ihre letzte Auszeit, doch erst als der SCM etwas zurückschaltete, verkürzten die Gäste, ohne den Magdeburger Sieg zu gefährden.