Magdeburg - Ein Flusskreuzfahrtschiff ist in Magdeburg gegen einen Pfeiler der Jerusalembrücke gefahren. Beim Ablegen des Schiffs am späten Donnerstagabend habe es ein technisches Problem gegeben, teilte die Wasserschutzpolizei am Freitag mit. Verletzt wurde niemand. An dem 82 Meter langen Schiff entstand bei dem Unfall auf der Elbe ein leichter Sachschaden, es konnte seine Fahrt fortsetzen. Am Brückenpfeiler gebe es keine substanziellen Schäden, hieß es weiter.