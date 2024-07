Bad Wörishofen - Der 1. FC Magdeburg hat im Rahmen seines Trainingslagers im bayerischen Bad Wörishofen einen Doppeltest mit einem Sieg und einem Remis beendet. Gegen den Schweizer Conference-League-Qualifikanten FC Zürich gewann Magdeburg zunächst mit 4:0 (1:0). Eine komplett neue Mannschaft erreichte kurz darauf ein 1:1 (1:1). Am 20. Juli bestreitet der FCM im Rahmen seiner Saisoneröffnung den nächsten Test gegen Bundesligist VfL Bochum.

Im ersten Spiel liefen mit Philipp Hercher, Marcus Mathisen, Lubambo Musonda, Abu Bekir Ömer El-Zein und Martijn Kaars gleich mehrere Zugänge auf. Nach einem Konter brachte Hercher (33.) die Magdeburger in Führung, Musonda (53.) und Kaars (75.) erhöhten nach der Pause. Baris Atik (88.) setzte den Schlusspunkt. Insgesamt kontrollierte der FCM die Partie über weite Strecken, hatte nur in der Anfangsphase größere Probleme mit den Schweizern, die bereits am 20. Juli in die Saison starten - zwei Wochen vor Magdeburg.

In der zweiten Partie kam Robert Leipertz als einziger Neuer zum Einsatz, nachdem er im ersten Spiel bereits eingewechselt worden war. Allgemein spielte hier eher die zweite Elf der Magdeburger, wie sie sich nach der bisherigen Vorbereitung abzeichnet. In einer ereignisarmen Partie brachte Xavier Amaechi (30.) den FCM per Elfmeter in Führung, Joseph Sabobo (45.) glich aus. Nach dem Seitenwechsel passierte bis auf Gelb-Rot für Zürichs Daniel Afriyie (70.) nach wiederholtem Foulspiel nicht mehr viel.