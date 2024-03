Magdeburg - Die Landeshauptstadt Magdeburg will für rund 70 Millionen Euro eine neue Schule im Stadtzentrum bauen. Für den Neubau der Integrierten Gesamtschule „Willy Brandt“ für rund 2000 Schülerinnen und Schüler wurde am Dienstag der Vertrag unterzeichnet, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Noch in diesem Jahr solle mit dem Bau am Universitätsplatz begonnen werden. Bislang befindet sich dort ein Großparkplatz. Es handelt sich um eine der größten Schulbauinvestitionen in der Geschichte der Stadt, wie es hieß. Neben dem Schulgebäude sollen eine Mensa, eine Sporthalle und Sportfreiflächen entstehen. Ziel ist, den Schulbetrieb im Sommer 2027 aufzunehmen.