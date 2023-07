Jenbach - Zweitligist 1. FC Magdeburg hat ein weiteres Testspiel im Rahmen seines Trainingslagers gewonnen. Gegen den dänischen Vizemeister FC Nordsjaelland siegten die Magdeburger am Freitagnachmittag mit 2:0 (0:0). Baris Atik (58.) und Alexander Nollenberger (67.) trafen für die Elbestädter zum fünften Sieg im fünften Test.

Der FCM begann mit den Neuzugängen Ahmet Arslan und Nollenberger, setzte ansonsten auf bewährte Kräfte aus der Vorsaison. Dennoch gingen die Mannschaften mit einem torlosen Unentschieden in die Kabinen. Anders als zuletzt gab es zur Halbzeit keine Wechsel auf Magdeburger Seite. Das zahlte sich aus, denn sowohl Baris Atik als auch Nollenberger trafen bei sommerlichen 27 Grad zur Magdeburger Führung. Nach den Treffern kam unter anderem Neuzugang Xavier Amaechi noch ins Spiel, weitere Tore fielen allerdings nicht.

Im Anschluss an den Test gegen Nordsjaelland absolvieren die Elbestädter noch ein Spiel über 2x30 Minuten gegen den österreichischen Viertligisten FC Eurotours Kitzbühel, bevor das Team über Nacht nach Magdeburg zurückkehrt. Dort steigt am 23. Juli die Generalprobe gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla. Nach diesem letzten Test reist der FCM zum Saisonauftakt am 28. Juli zu Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden.