Magdeburg - Die Stadt Magdeburg hat ihren mit insgesamt 12.000 Euro dotierten Umweltpreis verliehen. Es seien fünf Projekte in drei Kategorien ausgezeichnet worden, hieß es am Freitag aus der Stadtverwaltung. In der Wirtschaftssparte sei das Projektteam „Stelzenschlepper“ geehrt worden, zu dem unter anderem die Otto-von-Guericke-Universität und mehrere Unternehmen gehören. Sie hatten einen elektrisch angetriebenen Leicht-Stelzenschlepper zur Ausbringung biologischer Pflanzenschutzmittel im Mais entwickelt, wie es hieß.

Erster Preisträger in der Kategorie Jugend/Private wurde die bunte butze GmbH für die klima- und Ressourcen schonende Sanierung und Nutzung eines Bestandsgebäudes. Mit dem Forschungs-Sonderpreis belohnte die Stadt den Angaben zufolge eine Abteilung des Max-Planck-Instituts. Der nächste Umweltpreis soll 2025 ausgelobt werden.