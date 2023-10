Magdeburg - Der seit sechs Pflichtspielen sieglose 1. FC Magdeburg hofft im DFB-Pokal bei Holstein Kiel auf eine Trendwende. „Wir sind gut in die Saison gestartet. Jetzt haben wir die Situation, wo es nicht ganz so gut klappt. Das wissen wir, das wollen wir so schnell wie möglich abstellen“, sagte Trainer Christian Titz. Der FCM tritt am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) in Kiel an, an der Ostsee gewann man im August in der Liga 4:2. Titz muss allerdings auf Mittelstürmer Luc Castaignos verzichten, der mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel etwa drei Wochen ausfällt.

Aufgrund der Negativ-Serie wird es in Kiel vor allem auf den Kopf ankommen. „Fußball ist ein Psycho-Spiel“, sagte Titz. „Wenn wir und unsere Lauf- und Zweikampfleistung ansehen, haben wir dort Top-Werte. Es fehlt ab und an, dass wir die Torchancen besser verwerten.“ Von Vorteil kann sein, dass es im Pokal nur K.o.-Spiele gibt. „Man kann viel erreichen, wenn man weiterkommt“, sagte Titz und meinte damit wohl nicht nur die nächste Runde.

Der FCM reiste am Dienstag nach Kiel und wird nach dem Spiel im Norden bleiben, da man am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky) beim Hamburger SV antreten muss. Der Club nutzt die Zeit für eine Art Kurz-Trainingslager. „Ich finde das grundsätzlich gut, wir sind eng beieinander. Wir werden die Zeit nutzen“, sagte Titz.