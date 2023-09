Frankfurt/Main - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg muss für ein Spiel auf Daniel Heber verzichten. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mitteilte, wurde der 29 Jahre alte Abwehrspieler wegen seiner Roten Karte im Spiel beim FC Schalke 04 (3:4) am vergangenen Samstag für eine Partie gesperrt. Heber war in dem Zweitliga-Spiel wegen einer Notbremse vom Platz gestellt worden. Anschließend verwandelte Sebastian Polter den Elfmeter zum Siegtreffer für Schalke. Die Magdeburger haben dem Urteil des Sportgerichts bereits zugestimmt.