Magdeburg - Nach etwa acht Jahren Bauzeit wird am Freitag (14.30) der Magdeburger City-Tunnel offiziell eröffnet. Die Freigabe für den Verkehr soll dann am Samstag folgen. Das Projekt soll laut Stadtverwaltung etwa 200 Millionen Euro gekostet haben und somit um ein Vielfaches teurer gewesen sein als ursprünglich geplant. Der Tunnel verbindet am Hauptbahnhof den westlichen und den östlichen Teil der Innenstadt. Der Autoverkehr fließt künftig durch den über 300 Meter langen Tunnel. Ebenerdig bleibt Platz für Straßenbahnen sowie Radfahrer und Fußgänger.