Cottbus - Im Spreeauenpark in Cottbus tummeln sich ab Freitag allerlei verkleidete Figuren aus Filmen, Computerspielen und Sagen. Das Elbenwald Festival sei vor allem ein Treffen für Fans beliebter Fantasy- und Science-Fiction-Reihen wie Harry Potter, Star Wars oder Herr der Ringe, erklärten die Veranstalter. In erster Linie geht es ums gemeinsame Tanzen. Aber auch sogenannte Cosplays, Workshops, Lesungen, Vorträge und Diskussionen sind geplant.

Die meisten Elben, Hobbits oder Jedi-Ritter kommen nach Angaben der Veranstalter in selbst genähten Kostümen und verkleiden sich jeden Tag anders. So konnte man in den vergangenen Jahren nicht nur die Grinsekatze aus „Alice im Wunderland“ entdecken, auch Morrigan aus dem Spiel „Dragon Age“ oder Nymeria Sand aus der Serie „Game of Thrones“ waren dabei. Dabei sei das Festival etwas für jedes Alter: Auch Rentner kämen als hochbetagte Zauberer, so die Veranstalter. Kinder können in Begleitung von Erwachsenen ebenfalls am Elbenwald Festival teilnehmen. Bis 6 Jahre ist der Eintritt kostenlos.