Mahnwache zum ersten Jahrestag von Amokfahrt am Ku'damm

Eine Frau mit weißen Rosen nimmt an der Mahnwache und dem stillen Gedenken teil.

Berlin - Ein Jahr nach der Amokfahrt am Berliner Kurfürstendamm, bei der die Lehrerin einer hessischen Schulklasse starb, ist der Opfer mit einer Schweigeminute und einer Mahnwache gedacht worden. Der Verkehrsclub Deutschland und der Fachverband Fußverkehr Deutschland (Fuss e.V.) erinnerten am Donnerstag vor Ort an die Tat. 16 Menschen waren verletzt worden, einige lebensgefährlich.

Am Donnerstag wurde vorübergehend eine Figur aus Stahl zur Mahnung aufgestellt, die Opfer mitgestaltet haben. Fuss-Bundesvorstand Roland Stimpel betonte, die Betroffenen wünschten sich ein dauerhaftes Gedenken am Tatort.

Die Berliner Senatskanzlei teilte bei Twitter mit: „Unsere Gedanken sind bei der getöteten Lehrerin, den Angehörigen und Betroffenen.“ Die Grünen twitterten: „Wir gedenken in Trauer der verstorbenen Lehrerin. Unsere tiefste Anteilnahme gilt den Betroffenen, ihren Familien und Freunden.“

Ein heute 30-Jähriger war am 8. Juni 2022 mit einem Auto auf dem Kurfürstendamm und der Tauentzienstraße in Fußgängergruppen gefahren. Besonders betroffen war eine Schulklasse aus dem hessischen Bad Arolsen, die ihre Abschlussfahrt nach Berlin gemacht hatte. Ihre 51 Jahre alte Lehrerin starb.

Viele der Schülerinnen und Schüler seien zurück in die Hauptstadt gekommen, berichtete die Bürgermeisterin des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf, Kirstin Bauch (Grüne). Die jungen Menschen wollten aber in aller Stille jenseits der öffentlichen Mahnwache gedenken.

Der Fahrer ist inzwischen rechtskräftig verurteilt - wegen Mordes und Mordversuchs in 16 Fällen. Das Landgericht Berlin hat eine dauerhafte Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.