Reinsdorf - Ein Mähroboter ist in Reinsdorf im Landkreis Zwickau ausgebüxt und überrollt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr der Roboter teils auf die Straße und wurde dort vermutlich von einem größeren Fahrzeug überrollt. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete demnach. Der Mähroboter hatte am Donnerstagvormittag auf der Grünfläche eines Firmengrundstücks gemäht und seinen Mähbereich verlassen.