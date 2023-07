Erfurt - Der Mai war für Thüringen ein guter Tourismus-Monat, der an das Niveau vor der Corona-Pandemie anschließen konnte. Das geht aus Zahlen hervor, die die Thüringer Tourismus GmbH am Montag in Erfurt vorlegte. Danach wurden mit rund 996.400 gebuchten Übernachtungen rund 31.800 mehr gezählt als im Mai 2019. Im April hatte es noch einen Rückstand von etwa 6700 Übernachtungen zu dem April im Vor-Corona-Jahr gegeben.

Das Plus bei den Übernachtungen sei im Mai in Thüringen mit 14,5 höher ausgefallen als im Bundesdurchschnitt mit 9,0 Prozent, so die Tourismus GmbH. Sie bezog sich bei den Zahlen auf Daten des Statistischen Bundesamtes.

Den größten Anstieg unter den Reiseregionen im Freistaat habe im Mai der Thüringer Wald mit einem Übernachtungsplus von 20,3 Prozent verbucht. Der Geschäftsführer der Thüringer Tourismus GmbH, Christoph Gösel, sprach von einer Erholung des Thüringen-Tourismus.

Der Vergleich der Monate Januar bis Mai 2023 zum Jahr 2022 zeige ebenfalls einen deutlichen Anstieg von insgesamt rund 727.000 Übernachtungen. In diesen fünf Monaten habe der Freistaat bereits 98,8 Prozent des Niveaus von 2019 erreicht.